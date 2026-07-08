Псковская транспортная прокуратура передала в суд дело о взятке в 400 тысяч рублей

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора таможни, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Инспектор обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий).

По версии следствия, в период с октября 2020 года по март 2025 года обвиняемый способствовал беспрепятственному перемещению санкционных товаров на территорию Псковской области. За эти незаконные действия от участника внешнеэкономической деятельности он получил взятку в сумме около 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.