«Беседка»: Научная деятельность в стенах ПсковГУ

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». В центре внимания ведущего Константина Калиниченко - научная работа в стенах ПсковГУ.

Можно ли говорить о том, что псковский университет - это не просто опорный вуз региона, который готовит специалистов, а еще и центр научной работы? Какие направления научной и исследовательской деятельности являются для вуза приоритетными? Какими научными достижениями за последнее время по праву гордится университет? Как вуз поощряет стремление заниматься наукой и исследованиями?

На эти и другие вопросы ответят гости студии: начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов, заведующий научной лабораторией «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова и заведующий кафедрой управления Ирина Дагаева.



Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.