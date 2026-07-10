Городские пляжи в Пскове и Великих Луках не прошли проверку Роспотребнадзора

Городские пляжи в Пскове, в Великих Луках и на озере Балаздынь в Великолукском округе непригодны для купания, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

На территории Псковской области расположено 26 рекреационных зон (в том числе 24 – с оборудованными местами для купания), из которых 20 получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности здоровья отдыхающих. А значит, могут использоваться в летний сезон 2026 года.

В то же время при ухудшении качества воды купание требуется ограничить.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением Роспотребнадзора по Псковской области организован мониторинг качества воды и песка на пляжах.

По состоянию на 10 июля отобрано и исследовано: 26 проб воды по санитарно-химическим показателям; 55 проб воды по микробиологическим показателям; 32 пробы почвы (песка) по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На указанную дату, согласно результатам лабораторных исследований, качество воды и песка не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям на городском пляже города Великие Луки (река Ловать).

Качество воды не отвечает требованиям по микробиологическим показателям в реке Великая в районе городского пляжа (город Псков, улица Красноармейская), в озере Балаздынь (Великолукский округ, детский оздоровительный лагерь «Березка»).

Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало администрацию городов Псков и Великие Луки, а также руководство ДОЛ «Березка» о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации.

«Чтобы обезопасить себя, обращайте внимание на установленные на пляжах информационные знаки, предупреждающие о запрете купания», - призвали в Роспотребнадзоре.

По данным на 10 июля, пригодны для купания следующие водные объекты региона: муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский округ), пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический округ), пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, Печорский округ, деревня Рогово), пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, Печорский округ, Новоизборская волость, ур. Антонова губа), пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, Печорский округ, деревня Молочково-Дубенец), пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, Пустошкинский округ, деревня Холюны), пансионат «Кривск» (Печорский округ, деревня Кривск), санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский округ), санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский округ), детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (Гдовский округ, озеро Забельское), ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский округ), ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский округ), ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский округ), ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский округ), ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский округ), ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский округ), ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский округ, деревня Урицкое).