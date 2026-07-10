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Жительница Опочецкого округа родила 18-го ребенка

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В Опочецком округе проживает самая большая многодетная семья Псковской области – Ларионовы, в которой недавно на свет появился 18-й ребенок. Радостной новостью поделилась министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самая большая многодетная семья у нас проживает в Опочецком округе. Это семья Ларионовых. Недавно мамочка (в апреле) родила 18-го ребенка», – рассказала министр.

Ольга Евстигнеева призналась, что искренне восхищается родителями, решившимися на большую семью, и считает их труд подвигом:

«Я бы, наверное, каждому многодетному родителю поставила памятник при жизни, потому что я знаю, насколько тяжело, пусть и с той поддержкой, какая существует от государства, воспитание детей. Это большой родительский труд – вырастить ребенка достойным членом нашего общества».

Многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. По словам министра, на сегодняшний день в Псковской области насчитывается 9 236 таких семей, в них растут более 32 тысяч ребят. При этом около половины из них – порядка четырех тысяч семей с 15 тысячами детей – имеют статус малоимущих и получают дополнительные меры социальной поддержки.

Ольга Евстигнеева напомнила, что удостоверение многодетной семьи выдается бессрочно, а пользоваться положенными льготами можно до достижения ребенком 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). 

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Евстигнеева Ольга Михайловна

Евстигнеева Ольга Михайловна

Министр социальной защиты Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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