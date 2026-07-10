Жительница Опочецкого округа родила 18-го ребенка

В Опочецком округе проживает самая большая многодетная семья Псковской области – Ларионовы, в которой недавно на свет появился 18-й ребенок. Радостной новостью поделилась министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ольга Евстигнеева призналась, что искренне восхищается родителями, решившимися на большую семью, и считает их труд подвигом:
Многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. По словам министра, на сегодняшний день в Псковской области насчитывается 9 236 таких семей, в них растут более 32 тысяч ребят. При этом около половины из них – порядка четырех тысяч семей с 15 тысячами детей – имеют статус малоимущих и получают дополнительные меры социальной поддержки.
Ольга Евстигнеева напомнила, что удостоверение многодетной семьи выдается бессрочно, а пользоваться положенными льготами можно до достижения ребенком 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).
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