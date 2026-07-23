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Почти треть псковичей отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов — аналитики

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Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Именно в такие моменты сотрудники всё чаще используют искусственный интеллект. По данным совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group, почти каждый второй пользователь нейросетей из Псковской области быстрее справляется с непредвиденной задачей, а почти трети они помогают меньше паниковать перед дедлайнами.

Искусственный интеллект оказывает самый заметный эффект именно в ситуациях, когда времени на раздумья практически нет. Так, 46% респондентов заявили: с помощью ИИ они быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. Между тем 24% опрошенных сообщили, что пока даже с нейросетями подобные случаи по-прежнему выбивают их из колеи.

Приближение дедлайнов также стало одной из самых частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 28% респондентов испытывать меньше стресса в такой ситуации, поскольку позволяет быстрее разобраться в задаче и ускорить работу. В то же время 19% признались, что сжатые сроки вызывают у них стресс независимо от применения искусственного интеллекта, а 6% обратили внимание на неожиданный побочный эффект — ощущение, что нейросети создают иллюзию лёгкости, из-за которой работу хочется откладывать до последнего, хотя и решить потом рабочую задачу тоже они могут быстро.

Кроме того, респонденты отмечают пользу ИИ в эмоционально тяжёлые периоды. Например, 22% пользователей благодаря нейросетям быстрее возвращаются в рабочий ритм после перегрузки или стресса. При этом 44% считают, что при выгорании никакие технологии не помогут войти в колею, потому что выгоревшему работнику требуется другая помощь, и нейросеть не сможет «переломить» долгое время выгорания.

«По нашим наблюдениям, сотрудники всё чаще обращаются к ИИ именно в моменты высокой неопределённости, когда нужно срочно подготовить материал, разобраться в новой задаче или быстро принять решение. Нейросеть становится не заменой экспертизе, а способом сократить время на поиск первого решения и снизить эмоциональное напряжение, которое сопровождает авралы», — отмечает HR-директор Level Group Валентина Романова.

Исследование проведено с 29 мая по 8 июня среди 2032 российских соискателей, в том числе из Псковской области.

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