В Псковской области запретили ввоз 16,3 кг колбасы и сыра из Прибалтики

Ввоз более 16 килограмм животноводческой продукции пресекли сотрудники Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники ведомства зафиксировали нарушения на пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области. За семь дней они запретили ввоз восьми партий готовой мясной и молочной продукции общим весом 16,3 килограмма.

Пассажиры из Латвии и Эстонии пытались ввезти товар в ручной клади и багаже. В список запрещенной к провозу еды вошли брынза, колбаса и мясные консервы.

Инспекторы вернули всю изъятую продукцию на сопредельную территорию.