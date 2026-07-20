Жители Псковской области передали приютам более 1,3 тонны корма за полгода

Псковская область вошла в число лидеров по объему помощи бездомным животным: за первое полугодие 2026 года жители региона передали приютам более 1,3 тонны корма и зоотоваров в рамках проекта «Корзина доброты». Всего за этот период торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительными фондами «Выручаем» и «Банк еды "Русь"» собрала для приютов почти 15 тонн помощи, увеличив объём поддержки на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото здесь и далее: торговая сеть «Пятёрочка»

Инициатива запущена в 2018 году. Именно тогда в «магазинах у дома» стали появляться яркие боксы для помощи бездомным животным. Это может сделать любой покупатель: для этого необходимо приобрести и положить в такой короб упаковку сухого корма, банку консервов, пакет с наполнителем для лотка или другие зоотовары.

Количество установленных в магазинах боксов увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день в 36 регионах страны размещено более 500 коробов для сбора кормов. Особый вклад в проект вносят волонтёры. С января по июнь 2026 года в торговой сети было проведено восемь благотворительных марафонов с участием более 400 добровольцев. Они дежурили в закассовых зонах, общались с покупателями и рассказывали об инициативе. По итогам акций удалось собрать порядка восьми тонн корма и зоотоваров. Ещё более семи тонн покупатели передали в качестве пожертвований в «Корзину доброты».

«Главная проблема приютов для бездомных животных — острый недостаток ресурсов. Помочь им — наш общий долг, и важен абсолютно каждый вклад. Оставляя корм в "Корзине доброты", покупатели дарят заботу тем, кто остался без дома. За восемь лет инициатива получила широкое развитие и превратилась в постоянно действующую систему поддержки бездомных животных, в которой принимают участие тысячи неравнодушных. Мы невероятно благодарны нашим гостям, партнёрам и волонтёрам. Этот проект живет и растет благодаря вашей отзывчивости», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Пржевальская.

Лидерами по объёму собранного корма стали Удмуртия и Челябинская область — жители каждого из этих регионов за полгода передали приютам примерно по две тонны помощи. В первую десятку самых активных субъектов также вошли Псковская область (1,3 тонны), Костромская область (1,1 тонны), Республика Татарстан (одна тонна), Ярославская (0,8 тонны), Московская (0,6 тонны), Вологодская (0,57 тонны) и Орловская (0,51 тонны) области, а также Краснодарский край (0,46 тонны).

По словам сооснователя благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлии Назаровой, корм — одна из самых крупных статей расходов российских приютов для животных: на него приходится до 40–50% всех регулярных затрат. Поэтому фонд развивает направление зооволонтёрства и внедряет технологии и инструменты, которые помогают эффективнее обеспечивать животных питанием и частично компенсировать расходы приютов на корм. Это снижает финансовую нагрузку и позволяет приютам направлять больше ресурсов на развитие инфраструктуры, лечение и социализацию животных, а также поиск для них новых хозяев. По словам Назаровой, проект «Корзина доброты» делает благотворительность более доступной: покупатели могут помочь животным во время обычного похода в магазин, просто приобретя корм и оставив его в специальном боксе.

«Благодаря "Корзине доброты" у нас появилась возможность получать корма напрямую от отзывчивых людей. Наш приют — волонтёрский, у нас нет госфинансирования, только редкие гранты. Поэтому системная поддержка от X5 для нас жизненно важна и бесценна», — призналась генеральный директор АНО помощи бездомным животным «Право на жизнь» в городе Бугульма Республики Татарстан Наталья Иванова.

На попечении проекта находятся более 15 тысяч собак и пять тысяч кошек. По приблизительным подсчётам, продуктовую помощь от торговой сети сегодня получают около 10% всех четвероногих питомцев, живущих в приютах. Зоозащитники высоко оценивают сотрудничество с проектом.

«Корзина доброты» для животных реализуется в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». За всё время существования благотворительной инициативы для центров содержания бездомных собак и кошек было собрано почти 85 тонн помощи.