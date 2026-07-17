 
Общество

С коллективами псковских предприятий кабельной промышленности встретились депутаты Госдумы и Заксобрания

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Вопросы, волнующие жителей областного центра, обсудил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов в ходе рабочего выезда на псковские предприятия «Севкабель» и «СКТ-Сервис» – их единая производственная площадка расположена на территории, относящейся к избирательному округу депутата. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Псковской области, визит Алексея Севастьянова на одно из ведущих производств кабельно-проводниковой продукции, где трудится более 600 человек, состоялся совместно с депутатом Государственной Думы и председателем регионального союза промышленников и предпринимателей Александром Козловским.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В ходе общения с трудовым коллективом сотрудники предприятия задали Алексею Севастьянову ряд вопросов, связанных с благоустройством. Так, жительница микрорайона Любятово рассказала, что в её дворе на улице Николая Васильева демонтировали детскую площадку, и ни она, ни соседи не знают, появится ли на её месте новая.

Алексей Севастьянов разъяснил ситуацию, актуальную для многих дворовых территорий: «Я знаю об этой проблеме. На первый взгляд, детская площадка кажется ещё вполне пригодной для использования, но нормативный срок её эксплуатации уже истёк. Поскольку это вопрос безопасности, прокуратура выносит предписания о сносе. Постепенно во дворах будут устанавливаться новые игровые конструкции для детей разных возрастов», – проинформировал парламентарий.

Следующий вопрос, касающийся оборудования пешеходного перехода и тротуаров на участке дороги от микрорайона Любятово до завода «Севкабель» на улице Новаторов, также не застал депутата врасплох. «Этот вопрос находится у меня на контроле. Освещение уже сделали, и к тротуарам мы тоже со временем придём. Проект уже разрабатывается», – прокомментировал он.

Многодетная мама Елизавета Шидловская поблагодарила в лице Алексея Севастьянова весь депутатский корпус и региональное правительство за недавно принятое решение, дающее многодетным семьям возможность получить денежную компенсацию взамен земельного участка. По её словам, альтернативная выплата в размере 200 тысяч рублей станет хорошим подспорьем для многих семей. Также она попросила законодателей по возможности расширить направления использования регионального материнского капитала. Это предложение, как и другие адресные обращения, депутат взял «на карандаш».

 

В ходе визита на предприятие депутаты осмотрели производственные цеха, где выпускается кабельно-проводниковая продукция для нефтяной, электротехнической, энергетической, атомной и пищевой промышленности, машиностроения и судостроения. Ассортимент включает более 35 тысяч наименований. Общий объём инвестиций, вложенных за последние четыре года в заводы «Севкабель» и «СКТ-Сервис», превысил пять миллиардов рублей. Александр Козловский и Алексей Севастьянов обсудили с руководством компаний расширение рынка сбыта продукции и внедрение современного российского оборудования.

«То, что мы здесь увидели, очень впечатляет. Хочется пожелать, чтобы у вас было ещё больше заказов, предприятия работали с полной загрузкой и все планы реализовывались», – подытожил Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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