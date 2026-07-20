«Семейные ценности»: Семья, где вместо стетоскопа — большое сердце, а вместо рецепта — любовь

Слушайте сегодня, 20 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности». Гости студии – семья врачей: врач-травматолог и главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев и врач-терапевт Татьяна Васильева.

Ведущие Артем Татаренко и Анна Соколова поговорят с ними о распределении времени для врачебной деятельности и воспитания четырех детей. Что, по их мнению, самое главное в воспитании? Какие традиции поддерживают в семье врачей? Какие увлечения есть у детей, как их поддерживают? Как следят за здоровьем при наличии четырех детей в семье? Как удается оставаться мужем и женой, а не просто коллегами-родителями спустя 15 лет совместной жизни и работы?

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.