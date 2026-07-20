Псковский облсуд оставил в силе штраф депутату от «Яблока» за демонстрацию экстремисткой символики

Псковский областной суд проверил законность привлечения к административной ответственности депутата Собрания депутатов Пустошкинского муниципального округа, зампредседателя псковского «Яблока» Светланы Васильковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. Депутату был назначен штраф в размере 1 000 рублей за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Судья рассмотрел жалобу на постановление Опочецкого районного суда от 8 июня 2026 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

В жалобе Светлана Василькова просила отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по делу, считая, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Судья Псковского областного суда оставил обжалуемое постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения.