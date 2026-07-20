Три правила профилактики половых инфекций назвали псковичам

В рамках Недели профилактики инфекций, передающихся половым путём (ИППП), врачи Псковской областной клинической больницы напоминают о важности диагностики.
Почему важно проверяться, даже если ничего не беспокоит?
Многие ИППП (например, хламидиоз или вирус папилломы человека) на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может не знать о наличии инфекции, но при этом рисковать своим здоровьем (вплоть до развития хронических воспалений и бесплодия) и здоровьем своего партнёра.
Что входит в первый этап диспансеризации репродуктивного здоровья?
- Анкетирование и сбор анамнеза;
- Осмотр врачом-акушером-гинекологом и пальпация молочных желез;
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- Цитологическое исследование мазка с шейки матки (скрининг);
- Для женщин в возрасте 18–29 лет: лабораторное исследование мазков на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путём.
Где пройти диспансеризацию?
- в Псковской городской поликлинике и Псковском клиническом перинатальном центре;
- в женской консультации филиала «Великолукский межрайонный»;
- в поликлиниках №1, №2, №3 города Великие Луки;
- в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) — для уточнения графика выездов нужно обращаться к заведующему ФАПа.
Три простых правила профилактики на каждый день:
- Барьерная контрацепция. Презерватив остаётся самым надёжным способом защиты.
- Регулярные чекапы. Проходить обследование не реже 1 раза в год (и при смене партнёра) — правило хорошего тона.
- Никакого самолечения. При появлении симптомов или после рискованного контакта — только к врачу, а не советы из интернета.