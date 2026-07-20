Три правила профилактики половых инфекций назвали псковичам

В рамках Недели профилактики инфекций, передающихся половым путём (ИППП), врачи Псковской областной клинической больницы напоминают о важности диагностики.

«Эти заболевания являются распространённой медицинской проблемой, а не поводом для стыда, страха или молчания», - отметили врачи.

Почему важно проверяться, даже если ничего не беспокоит?

Многие ИППП (например, хламидиоз или вирус папилломы человека) на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может не знать о наличии инфекции, но при этом рисковать своим здоровьем (вплоть до развития хронических воспалений и бесплодия) и здоровьем своего партнёра.

«Проверка на ИППП входит в репродуктивную диспансеризацию. Вам не нужно придумывать поводы для визита к врачу или стесняться. Большинство базовых анализов на инфекции можно пройти бесплатно и планово в рамках диспансеризации», - рассказали в больнице.

Что входит в первый этап диспансеризации репродуктивного здоровья?

Анкетирование и сбор анамнеза;

Осмотр врачом-акушером-гинекологом и пальпация молочных желез;

Микроскопическое исследование влагалищных мазков;

Цитологическое исследование мазка с шейки матки (скрининг);

Для женщин в возрасте 18–29 лет: лабораторное исследование мазков на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путём.

Где пройти диспансеризацию?

в Псковской городской поликлинике и Псковском клиническом перинатальном центре;

в женской консультации филиала «Великолукский межрайонный»;

в поликлиниках №1, №2, №3 города Великие Луки;

в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) — для уточнения графика выездов нужно обращаться к заведующему ФАПа.

Три простых правила профилактики на каждый день:

Барьерная контрацепция. Презерватив остаётся самым надёжным способом защиты.

Регулярные чекапы. Проходить обследование не реже 1 раза в год (и при смене партнёра) — правило хорошего тона.

Никакого самолечения. При появлении симптомов или после рискованного контакта — только к врачу, а не советы из интернета.