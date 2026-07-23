«Триумвират»: России нужен компромисс с Западом или политика разрядки?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Ключевая тема, которую сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко, - «России нужен компромисс с Западом или политика разрядки?».

Пора ли мириться с Западом? Нужна ли политика разрядки? Топливный кризис отступил? Феерические декларации о доходах кандидатов.

Об этом и не только — 13:04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.