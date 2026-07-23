Псковские активисты получили благодарность Кобылкина за успехи партпроекта «Чистая страна»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал благодарность председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому за реализацию партпроекта «Чистая страна». Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Михаил Ведерников / Max

«В послании Федеральному Собранию наш президент обозначил охрану окружающей среды одним из значимых направлений развития страны на ближайшие годы — в том числе в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие"», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что активисты партии в регионе делают ставку на реальные дела и экопросвещение. Они регулярно организуют масштабные субботники по очистке берегов водоёмов и общественных пространств, проводят в школах экологические акции и учат детей бережному отношению к природе.

Глава региона также указал, что при разработке законов депутаты Госдумы опираются на позицию регионов и рассчитывают на поддержку природоохранных инициатив в субъектах. Он добавил, что это командная работа на всех уровнях: от правового регулирования до конкретных действий волонтёров.