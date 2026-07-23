Более 30 школьников и педагогов исследовали озеро Цевло в Полистовье

Более 30 педагогов и школьников на экопоходе «Родник» принял Полистовский заповедник. Участники из Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук, Бежаниц и Локнянского муниципального округа пять дней жили в палатках, проводили исследования озера Цевло, ставили мышеловки и пели песни у костра, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Экопоход проходит в Полистовье уже больше 15 лет. Здесь школьники превращаются в полевых исследователей. Традиционно участники разделились на группы с педагогами, определили предметы исследований и подготовили работы для итоговой конференции.

Первая группа изучала ихтиофауну озера Цевло под наставничеством Иоанны Чугуновой. Ребята обнаружили семь видов рыб: окуня, ерша, леща, синца, краснопёрку, золотого карася и язя. Они исследовали питание окуня и собирали материал для определения возраста рыб. Наставник отметила: «Когда-то я была участником, а теперь — научный руководитель направления "Ихтиология"!»

Команда Анны Степановой определяла виды растений по определителям и аккуратно собирала образцы для гербария. Руководитель рассказала, как ее команда подготовила гербарии береговой растительности по всем правилам: выбрали подходящий экземпляр, определили вид, записали место и дату сбора, правильно заложили растение в ботанический пресс, высушили и оформили гербарий.

Под руководством Натальи Чугуновой энтомологи изучали насекомых деревни Цевло и продолжали коллекцию прошлого года. Группа Надежды Лебедевой изучала обитателей почвы в деревенском парке «Липки». Ребята выбирали участки, брали образцы, просеивали их через сито и искали животных. Под увеличением они определили девять видов: личинок жуков-щелкунов и майского жука, дождевых червей, почвенных моллюсков и других.

Педагоги Елена Зверева и Алена Егорова провели комплексное исследование озера Цевло. Они собрали материал по географии водоема, характеру питания, особенностям берегов и дна, изучали птиц — лысух, чаек, уток, цапель.

«Мы сравнили фауну озера Цевло и маленького водоема, что находится рядом, но имеет другое питание... А ещё мы выясняли, почему в озере и около него нет личинок комаров, а в деревенских лужах — есть!» — поделилась Елена Зверева.

Научный сотрудник заповедника Илья Цветков провел отдельное исследование грызунов. Участники работали с ловушками, нумеровали и расставляли их, вели записи и учились оценивать активность животных.

Программа включала не только науку. За пять дней участники прошли экотропу «Плавницкое болото», посетили краеведческий музей и восстановленный школьный класс, а также маршрут «Озёрные летописи» и квест по деревне Цевло. Вечерами жизнь перемещалась к костру: игры, сценки, гитара и разговоры после длинного дня завершали каждый день.

В последний день каждая команда представила результаты своей работы на итоговой полевой мини-конференции. Пять дней походной жизни закончились — блокноты с наблюдениями, гербарии, собранные данные и опыт исследовательской работы остались.