В Плюсском округе проведут тактические учения с боевой стрельбой

С 1 июля по 31 августа на полигоне войсковой части в посёлка Владимирский лагерь Плюсского муниципального округа будут проводится стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой - с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействованы также выходные дни.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой: с 05:00 до 04:00 следующего дня. Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено.

Проход людей на территорию полигона в указанный период запрещён.