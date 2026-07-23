 
Общество

В Плюсском округе проведут тактические учения с боевой стрельбой

0

С 1 июля по 31 августа на полигоне войсковой части в посёлка Владимирский лагерь Плюсского муниципального округа будут проводится стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой - с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействованы также выходные дни.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой: с 05:00 до 04:00 следующего дня. Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено.

Проход людей на территорию полигона в указанный период запрещён.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026