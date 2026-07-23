Футбол без нас: как мундиаль стал частным делом

Чемпионаты мира по футболу всегда являлись чем-то большим, чем просто спорт. Это был редкий момент коллективного переживания — когда даже политики становились болельщиками, чиновники спорили о составах, а депутаты внезапно начинали разбираться в офсайдах. Но в этот раз — тишина.

Однако футбол из публичного поля в России не исчез — он просто сменил площадку. Пока политики предпочитают молчать, люди продолжают делать то, что делали всегда: смотреть, обсуждать, болеть. И, судя по всему, делают это с тем же азартом, что и раньше. Даже несмотря на все внешние обстоятельства.

Прошедший чемпионат мира оказался для российской аудитории не самым удобным: многие матчи шли глубокой ночью, эфиры выпадали на рабочие будни, а привычного ощущения «своей сборной» в турнире не было. Но это не стало препятствием. Бары по-прежнему собирали полные залы, квартиры превращались в импровизированные фан-зоны, а мессенджеры и соцсети — в площадки для мгновенных реакций. Люди подстраивали режим, ставили будильники, договаривались «на один тайм» и оставались до финального свистка.

Любовь к футболу у россиян никуда не делась. Она не требует официального одобрения, не нуждается в институциональной поддержке и не исчезает вместе с отсутствием национальной команды на поле. Это, в каком-то смысле, одна из немногих сфер, где общественное поведение оказалось устойчивее политической конъюнктуры.

Именно поэтому так заметно молчание с другой стороны. Политическое поле на этот раз практически полностью выпало из футбольной повестки. Если раньше крупные турниры становились поводом для комментариев, прогнозов, символических «болений» и попыток встроиться в общий эмоциональный поток, то сейчас — тишина. Показательная и почти тотальная.

Это молчание выглядит не случайным. Скорее, речь идет о негласной норме: раз нас там нет, раз нам запретили, то и говорить об этом нечего. Международный футбол как будто оказался в зоне осторожного дистанцирования — не запрещённый, но и не вполне желательный для публичной демонстрации интереса. В результате обсуждение крупнейшего спортивного события мира оказалось вытеснено из официального дискурса в частную сферу.

На этом фоне особенно заметны изменения в болельщицких симпатиях. По данным социологических исследований, интерес к европейским сборным среди россиян снизился. Если раньше поддержка часто строилась по принципу «соседей» или футбольных симпатий к отдельным звездам и чемпионатам, то теперь на нее все сильнее влияет общий политический контекст. Это проявляется и в эмоциональных реакциях: на форумах и в комментариях нередко можно увидеть искреннюю радость от неудач европейских команд.

Параллельно возник и другой тренд — рост симпатий к «альтернативным» футбольным историям. Африканские сборные, команды, не входящие в традиционный европейский или южноамериканский мейнстрим, получили неожиданно широкую поддержку. Это боление не столько «за», сколько «вместо» — попытка найти новую точку эмоционального подключения в изменившейся реальности. Марокко, Сенегал, Аргентина — у многих эти команды становились «своими» не столько из-за футбола, сколько из-за ощущения дистанции от европейского контекста.

Региональная политика лишь подтверждает общую тенденцию. Даже те, кто раньше активно демонстрировал свою футбольную вовлеченность, на этот раз предпочли не высказываться. Ни комментариев, ни символических постов, ни попыток встроиться в разговор. Будто тема перестала существовать в публичном пространстве.

И в этом ключевой сдвиг. Футбол не исчез. Он остался в барах, на кухнях, в чатах и ночных эфирах. Исчезло его публичное сопровождение со стороны тех, кто привык комментировать все значимое. Люди продолжили жить футболом, но в публичном поле он оказался под давлением политики.

В итоге мы получили странную, но показательную ситуацию: страна, где футбол по-прежнему смотрят, обсуждают и любят, но почти не говорят об этом вслух — по крайней мере, там, где обычно формируется официальная повестка.

Ксения Журавкова