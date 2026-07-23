Раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в Псковской области составило 100%

В управлении МВД России по Псковской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2026 года. Раскрываемость убийств и покушений на убийство, а также умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, составила 100%, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В заседании приняли участие члены коллегии управления, руководители подразделений аппарата УМВД, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

На коллегии отмечалось, в частности, что общественно-политическая ситуация в области остается стабильной. При проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. На территории Псковской области зарегистрированы 3472 преступления, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 35,3%.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство, а также умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, составила 100%. В абсолютном значении количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 25,2%.

На дорогах области в январе - июне текущего года зафиксировано снижение количества дорожно - транспортных происшествий и числа раненых в них людей. Был рассмотрен и ряд других актуальных вопросов. Определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.