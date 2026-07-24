 
Общество

Кардиолог рассказала о вреде употребления кофе с энергетиком

0

Одновременный прием энергетического напитка и кофе превышает допустимую разовую дозу кофеина, предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«В среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе - еще 80-120 миллиграммов. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки, по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов», — объяснила Зухра Салпагарову.

По словам врача, высокие дозы кофеина стимулируют выброс адреналина, что приводит к учащению пульса, повышению давления и увеличению потребности сердца в кислороде. На этом фоне могут возникать сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль, пояснила Зухра Салпагарова в беседе с «Газетой.Ru».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026