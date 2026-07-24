Кардиолог рассказала о вреде употребления кофе с энергетиком

Одновременный прием энергетического напитка и кофе превышает допустимую разовую дозу кофеина, предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.

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«В среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе - еще 80-120 миллиграммов. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки, по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов», — объяснила Зухра Салпагарову.

По словам врача, высокие дозы кофеина стимулируют выброс адреналина, что приводит к учащению пульса, повышению давления и увеличению потребности сердца в кислороде. На этом фоне могут возникать сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль, пояснила Зухра Салпагарова в беседе с «Газетой.Ru».