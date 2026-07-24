Скончался знаменитый кино-дедушка Юрий Лопарев

Российский актер Юрий Лопарев, знаменитый ролями дедушек в отечественных сериалах, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил актер Юрий Гумиров в беседе с aif.ru.

Фото: kino-teatr.ru

По словам Юрия Гумирова, актер не любил говорить о своем здоровье и на вопросы о самочувствии неизменно отвечал: «Живой».

«Чаще всего его приглашали на роли характерного дедка из народа. У него были необыкновенные глаза, он вызывал доверие, органика сумасшедшая была. Это был такой дед, которого можно всегда на лавке увидеть, ему зритель верил», — рассказал актер.

Он также отметил, что в последний раз общался с Лопаревым незадолго до смерти. Артист собирался посетить премьеру спектакля, поставленного дочерьми Гумирова, однако не смог прийти из-за плохого самочувствия.

«Договорились, что обязательно придет на постановку в новом сезоне. Но нового сезона для него уже не будет», — добавил Гумиров.

Юрий Лопарев снимался в кино с 1950-х годов. За свою карьеру он сыграл более чем в 170 проектах, среди которых сериалы «След», «Букины», «Физрук», «Дети Арбата», «Кулагин и партнеры», «Гибель Империи», «Ликвидация», «Глухарь», «Склифосовский», «Адвокат», «Кулагины» и другие.