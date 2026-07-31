«Сохраняются высокие темпы развития»: глава Великих Лук выступил с отчётом о работе за 2025 год

39-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоялось 31 июля в зале заседаний администрации города Великие Луки. Одним из основных вопросов повестки стал отчёт о деятельности главы города за 2025 год, с которым перед депутатами выступил глава Великих Лук Николай Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Николай Козловский подробно остановился на ключевых направлениях своей работы в отчётном периоде. В числе приоритетов были обозначены участие города в деятельности коллегиальных органов при правительстве Псковской области, развитие межмуниципального сотрудничества, работа с обращениями граждан, поддержка патриотических инициатив, совершенствование нормативной базы, а также вопросы социально-экономического развития Великих Лук.

Особое внимание было уделено работе Великолукской городской Думы и взаимодействию депутатского корпуса с администрацией города. В 2025 году было проведено 11 заседаний городской Думы, на которых принято 162 решения. Также депутаты продолжили работу в постоянных комиссиях, где рассматривались вопросы бюджета, социальной политики, местного самоуправления, природопользования, здравоохранения и наградной политики.

Значительное место заняли итоги социально-экономического развития Великих Лук. Как отметил глава города, «в городе сохраняются высокие темпы развития реального сектора экономики». Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2025 год составил 186 миллиардов 129 миллионов 400 тысяч рублей, а средняя номинальная начисленная заработная плата достигла 74 668,5 рубля.

Николай Козловский подчеркнул, что «эти цифры являются наглядным свидетельством экономического роста, который позволяет городу планомерно развивать другие сферы жизнедеятельности». Было отмечено, что в 2025 году в Великих Луках введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, построено 118 индивидуальных жилых домов, а также продолжилась работа по ремонту дорог, дворов, тротуаров и коммунальной инфраструктуры.

В своём докладе Николай Козловский особо отметил, что бюджет города Великие Луки остаётся социально направленным. Это принципиальная позиция городской власти. На финансирование сфер образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики приходилось 64,4% от общей суммы расходов. За счёт городского бюджета и средств вышестоящих уровней продолжались ремонты образовательных учреждений, реализовывались меры социальной поддержки, приобретались квартиры для детей-сирот, предоставлялось бесплатное питание отдельным категориям школьников и воспитанников детских садов.

Отдельный блок отчёта был посвящен помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Глава города отметил, что «с первых дней СВО великолучане демонстрируют единство, зрелость гражданской позиции и понимание того, что помощь фронту – это вклад каждого в обеспечение безопасности страны и своих семей». В городе действуют меры поддержки, организованы волонтёрские и патриотические инициативы, а также программы реабилитации и адаптации вернувшихся военнослужащих.

Одним из важнейших направлений деятельности главы города традиционно является работа с обращениями жителей. В 2025 году в адрес главы Великих Лук и Великолукской городской Думы поступило 68 письменных обращений граждан, 31 обращение было принято на личном приёме, ещё более 500 обращений поступило от органов власти, организаций и общественных объединений. Также поступали сообщения от жителей через социальные сети.

«Ни одно обращение не осталось без ответа», — подчеркнул Николай Козловский. Все обращения были рассмотрены, заявителям даны консультации и разъяснения, а при необходимости вопросы направлялись в профильные органы по компетенции.

Подводя итоги, глава города отметил, что 2025 год прошёл для Великих Лук под знаком устойчивого развития. По его словам, «город укрепил свои позиции крупного промышленного, образовательного, спортивного и культурного центра Северо-Запада России».

Николай Козловский поблагодарил депутатов, руководителей предприятий, общественные организации и неравнодушных великолучан за совместную работу, выразив уверенность, что дальнейшее взаимодействие позволит и впредь последовательно благоустраивать город, повышать качество жизни и делать Великие Луки ещё более комфортными и безопасными.