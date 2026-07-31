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74% псковичей никогда не опаздывают на работу — опрос

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74% псковичей называют себя исключительно пунктуальными. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающие по фиксированному графику на территории работодателя. Опрос проводился с 13 по 27 июля.

80% работников старше 45 лет утверждают, что всегда приходят на работу вовремя, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 70%.

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 4% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 6% — несколько раз в месяц. 12% опаздывают несколько раз в год.

Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 75% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 11%, а на час и более — лишь 3%.

Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 31% опрошенных, на пробки на дорогах — 29%. 17% ссылаются на форс‑мажорные обстоятельства. 10% упоминали, что опоздали, потому что проспали, помешали личные дела (8%) или семейные обязанности (6%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, еще 2% подводит низкая мотивация.

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