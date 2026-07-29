Жители Великих Лук и Дедовичского округа приняли участие в акции по сбору корма для бездомных животных

Жители Великих Лук и Дедовичского муниципального округа присоединились к акции по сбору корма для приютов для бездомных животных, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Акция проходит в рамках партпроекта «Единой России» «Защита животного мира» и при поддержке фонда «Земляки». Корм для кошек и собак можно передавать непосредственно в сами приюты или через волонтеров.