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Жители Великих Лук и Дедовичского округа приняли участие в акции по сбору корма для бездомных животных

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Жители Великих Лук и Дедовичского муниципального округа присоединились к акции по сбору корма для приютов для бездомных животных, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Акция проходит в рамках партпроекта «Единой России» «Защита животного мира» и при поддержке фонда «Земляки». Корм для кошек и собак можно передавать непосредственно в сами приюты или через волонтеров.

«Благодарю каждого, кто не остается в стороне и помогает питомцам приютов», — прокомментировал Александр Козловский.

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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