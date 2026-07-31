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Во дворе дома №32/12 на улице Гражданской в Великих Луках состоялся праздник микрорайона

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Накануне во дворе дома №32/12 на улице Гражданской в Великих Луках состоялся праздник микрорайона, посвященный Дню дружбы. Об этом на своей странице сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

Фото здесь и далее: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Для жителей организовали интерактивную программу с играми, конкурсами и развлечениями для детей и взрослых. В начале праздника депутат округа, заместитель главы города Сергей Агарёв вручил благодарности самым активным жителям микрорайона, отметив их вклад в развитие территории и общественную жизнь.

Как рассказала Юлия Ярышкина, она также поприветствовала участников мероприятия от имени депутатского корпуса. После официальной части жители разных поколений смогли вместе провести время в теплой и дружеской атмосфере.

По словам депутата, такие праздники играют важную роль в укреплении добрососедских отношений, объединяют людей и помогают создавать по-настоящему дружное сообщество жителей микрорайона.

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Пресс-портреты

Агарёв Сергей Николаевич

Агарёв Сергей Николаевич

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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