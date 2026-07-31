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В Пскове ИП может лишиться договоров на размещение SUP-досок и лодок на Великой

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Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Министерства природных ресурсов и экологии региона о признании недействительными договоров водопользования частью акватории реки Великой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиком по делу выступает индивидуальный предприниматель. Министерство просит признать ничтожными договоры водопользования и применить последствия их недействительности.

Речь идет о двух участках акватории на правом берегу реки Великой — в районе 18,7 километра от устья и в 240 метрах ниже по течению от Ольгинского моста. По договорам предпринимателю были предоставлены участки для размещения плавательных средств и нестационарных понтонов, рассчитанных на восемь лодок малой мощности, гребные лодки и SUP-доски.

В ходе эксплуатации были установлены причальные комплексы из понтонных секций и причалов-разделителей, которые удерживаются бетонными якорями, такелажными скобами и якорными цепями.

В суде отметили, что впоследствии было установлено: предоставленные участки акватории находятся в границах зоны охраны объекта культурного наследия, где размещение якорных стоянок для всех видов водного транспорта запрещено. В связи с этим министерство обратилось с иском.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 августа.

Кроме того, определением от 27 июля суд отказал министерству в удовлетворении заявления об обеспечительных мерах. Ведомство просило запретить предпринимателю и иным лицам, действующим по соглашению с ним, пользоваться спорными участками акватории до рассмотрения дела по существу.

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