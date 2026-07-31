Великолучанина отправили в колонию за уклонение от обязательных работ

Жителю Великолукского округа заменили обязательные работы на лишение свободы после того, как он уклонился от исполнения наказания и был объявлен в розыск, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел представление начальника Великолукского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области о замене местному жителю наказания в виде обязательных работ на лишение свободы.

Как установил суд, мужчина был осужден в марте 2026 года к 160 часам обязательных работ, однако к их отбыванию не приступил, скрылся от уголовно-исполнительной инспекции и был объявлен в розыск.

24 июля осужденного задержали в Москве и поместили в следственный изолятор.

Суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и заменил обязательные работы лишением свободы. Мужчину направили в колонию-поселение сроком на 20 дней.