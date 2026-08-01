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Отпевание учителя из псковской гимназии №28 Татьяны Зимарской состоится 2 августа

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Регент храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова Татьяна Зимарская скончалась 31 июля на 62-м году жизни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, отпевание состоится 2 августа по окончании божественной литургии в 11:30 в храме святого Александра Невского (Псков, улица Мирная, дом 1).

Фото: гимназия №28 города Пскова

Долгие годы Татьяна Зимарская была певчей и солисткой хоров Псковской епархии. В 2001 году была назначена на должность преподавателя и регента Псковского духовного училища, а в 2014 году стала преподавателем музыки и церковного пения в Свято-Тихоновской православной гимназии (впоследствии — гимназии №28 с изучением основ православной культуры), а также руководителем хора учащихся гимназии. За эти годы детский хор стал одним из лучших не только в Псковской области, но и во всей России.

В 2024 году во внимание к трудам на благо святой церкви Татьяна Зимарская была удостоена ордена Русской православной церкви святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Последний год преподавание церковного пения Татьяна Зимарская совмещала с управлением большим хором воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.

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