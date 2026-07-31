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Умерла учитель музыки из псковской гимназии №28 Татьяна Зимарская

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Скончалась учитель музыки из гимназии №28 города Пскова, художественный руководитель школьного хора Татьяна Зимарская. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: гимназия №28 города Пскова

«Сегодня наш коллектив постигла тяжелая утрата. Не стало нашего педагога Татьяны Сергеевны Зимарской, - сообщили в гимназии. - Татьяна Сергеевна была профессионалом своего дела. Ее преданность работе, ответственность и отзывчивость навсегда останутся в нашей памяти. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Сергеевны. Скорбим вместе с вами».

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. 

Татьяна Зимарская начала увлекаться музыкой с 5 лет, закончила музыкальную школу по классу скрипки. В 1980-м году поступила в Псковское областное музыкальное училище на вокальный факультет. С самого открытия гимназии прививала ученикам любовь к музыке и учила церковному пению, а также создала школьный хор, который за эти годы завоевывал награды не только в Псковской области, но и на всероссийском и международном уровне.

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