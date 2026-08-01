1 августа вспоминают российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Памятный день установлен согласно федеральному закону РФ №285-ФЗ от 30 декабря 2012 года.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Конфликт продолжался 1568 дней. Около 73,5 млн человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн, более 20 млн ранены, 3,5 млн остались калеками.

Российская Империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую Гражданскую войну.

Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях Российской Империи ещё в 1915 году. Сегодня, в основном, – это территории зарубежных стран: Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины. Также для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения здесь производились практически ежедневно. Но поскольку после революции 1917 года события Первой мировой войны были преданы забвению, то в 1930-е годы и само кладбище было преобразовано в парк.

Лишь в 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны, на территории которого в последующие годы были установлены различные памятники и часовня, пишет Calend.ru.

Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились данные воинские захоронения, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений.

Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.

В Пскове есть памятники бойцам Первой мировой войны. Бронзовый монумент героям установлен у условных ворот в город – на улице Вокзальной, в сквере между железнодорожным и автобусным вокзалами. Место для установки предложил архитектор Борис Пославский, поскольку именно в этом районе была расквартирована 24-я дивизия, в которую входил Псковский пехотный полк. Эти воинские части во время Первой мировой войны участвовали в боях на Юго-Западном фронте в составе 17-го армейского корпуса 9-й армии. А 6 августа 2015 года на Набережной реки Великой, недалеко от улицы Георгиевской, где в здании мужской гимназии в годы Первой мировой войны располагался штаб Северного фронта, установлен памятник землякам-солдатам. Монумент появился по инициативе и заказу Псковского музея-заповедника. Автор проекта и скульптор – заслуженный художник Российской Федерации, ректор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Александр Пальмин.