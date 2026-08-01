Порядка 1,5 млн детей пойдут в первый класс в РФ в сентябре

Порядка 17,8 млн детей будут учиться в российских школах с 1 сентября, из них впервые пойдут в 1-й класс 1,5 млн человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В пресс-службе отметили, что в 2026/27 учебном году будет работать 38 тысяч школ, из которых 1 сентября откроются 17 новых школ на 15 тысяч 469 мест и 746 отремонтированных школ более чем на 345 тысяч мест.

Школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 млрд рублей, приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Кроме того, как рассказали в министерстве, в школах обновляют предметные кабинеты. Новое оборудование с 2025 года поступило в 23 тысячи кабинетов труда и предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), в 2026 году оснащается 23 тысячи кабинетов физики, музыки и ИЗО, и в 2027 году оборудование планируется направить в 20 тысяч кабинетов химии, биологии и математики.