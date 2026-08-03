Ветераны и сотрудники МЧС посетили Музей-усадьбу народа сето в Печорском округе

Ветераны и сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в рамках мероприятий, приуроченных к Году единства народов России, посетили Печорский муниципальный округ. Главной точкой маршрута стал уникальный музей-усадьба народа сето в деревне Сигово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

Ветераны пожарной охраны и специалисты Главного управления познакомились с самобытной культурой и бытом этого малочисленного народа: увидели старинную утварь, инструменты и образцы традиционного рукоделия.