В Псковской области впервые начал работу сервис для абитуриентов СПО

В Псковской области впервые начал работу новый сервис для выпускников школ, помогающий выбрать будущую профессию и поступить в профессиональные образовательные организации региона. Платформа расширяет и дополняет федеральные сервисы «Подбор колледжей» и «Подача заявления на поступление в колледж», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Изображение: СПО Псковской области

Чтобы получить подробную информацию, нужно выбрать специальность вручную или воспользоваться удобным общим фильтром. На главной странице доступен поиск, позволяющий быстро найти нужные специальности в колледжах региона или перейти к просмотру всех специальностей конкретного учреждения.

Региональный сервис подробно рассказывает об условиях обучения: общежитиях, столовых, оборудовании лабораторий и мастерских, а также о современных аудиториях.

Кроме того, здесь приводится информация о предприятиях, с которыми сотрудничают колледжи региона, демонстрируются истории успеха выпускников.

Проект интегрирован с сервисами «Госуслуги», региональной витриной «Образование», разработанной Минцифрой России и порталом «Работа России». Это позволяет выпускникам не только получить полную информацию о колледже и выбранной специальности (рабочей профессии), но и увидеть информацию об актуальных вакансиях в регионе, связанных с выбранной специальностью.

Познакомиться с сервисом можно по ссылке.