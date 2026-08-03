УФСБ по Псковской области предупреждает: украинские спецслужбы превращают россиян в «живые бомбы»

Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. В заведении сработало самодельное взрывное устройство. После теракта пресс-служба УФСБ России по Псковской области предупредила жителей региона о гибридных схемах вербовки: украинские спецслужбы и подконтрольные им колл-центры вовлекают граждан России в террористическую деятельность и превращают их в «живые бомбы». В ведомстве по запросу Псковской Ленты Новостей рассказали, как распознать вербовку, защитить близких и не стать «курьером-бомбой».

Изображения здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Украинские спецслужбы совмещают стандартное финансовое мошенничество, психологический шантаж и современные IT-технологии, такие как нейросети, дипфейки и искусственный интеллект.

«Их цель — не просто похитить ваши деньги, а лишить вас средств и под угрозой или видом "спецоперации“ заставить совершить поджог, взрыв или выступить в качестве курьера и передать третьему лицу какие-либо предметы», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В ведомстве подчеркнули: взрывное устройство срабатывает в момент передачи предмета, поэтому погибают и сам исполнитель, и человек, которому курьер передаёт свёрток.

Как распознать вербовку

В УФСБ назвали признаки, которые должны насторожить близких: человек становится замкнутым, нервным и раздражительным, часто общается по телефону и скрывает от окружающих своего собеседника.

«Возможно, он стал жертвой украинских спецслужб. Пока он не совершил непоправимое, его можно спасти», — предупредили в ведомстве.

Как защитить себя и близких

В пресс-службе напомнили главное правило: сотрудники ФСБ, МВД, СК, прокуратуры и других государственных органов никогда не звонят гражданам в мессенджерах и не присылают фотографии своих служебных удостоверений.

«При малейшем упоминании "безопасных счетов“ и "спецопераций“ правоохранительных органов немедленно положите трубку», — призвали в УФСБ.

Отдельно ведомство советует родителям контролировать досуг детей: украинские спецслужбы активно вербуют подростков через онлайн-игры и чат-боты.

«Объясните детям: любые предложения от незнакомцев в сети получить "лёгкие деньги“ за выполнение поручений — это смертельная ловушка», — сказали в пресс-службе.

Об уголовной ответственности

«Оправдания в духе "меня обманули мошенники“ или "я думал, что помогаю следствию“ не освобождают от уголовной ответственности», — подчеркнули в УФСБ.

Поджоги, взрывы и передача данных противнику попадают под тяжкие статьи УК РФ: «Диверсия» (ст. 281), «Теракт» (ст. 205), «Госизмена» (ст. 275). За эти преступления суды назначают наказание в виде лишения свободы на сроки от 10–15 лет до пожизненного заключения.

Куда звонить

«Если вас пытаются шантажировать, запугивать или склонять к противоправным действиям, незамедлительно обратитесь в УФСБ России по Псковской области. Своевременное заявление о попытке вербовки исключает уголовную ответственность», — резюмировали в пресс-службе.

Телефон доверия УФСБ России по Псковской области: 8-8112-66-22-66.