УФСБ по Псковской области предупреждает: украинские спецслужбы превращают россиян в «живые бомбы»

Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. В заведении сработало самодельное взрывное устройство. После теракта пресс-служба УФСБ России по Псковской области предупредила жителей региона о гибридных схемах вербовки: украинские спецслужбы и подконтрольные им колл-центры вовлекают граждан России в террористическую деятельность и превращают их в «живые бомбы». В ведомстве по запросу Псковской Ленты Новостей рассказали, как распознать вербовку, защитить близких и не стать «курьером-бомбой».
Изображения здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
Украинские спецслужбы совмещают стандартное финансовое мошенничество, психологический шантаж и современные IT-технологии, такие как нейросети, дипфейки и искусственный интеллект.
В ведомстве подчеркнули: взрывное устройство срабатывает в момент передачи предмета, поэтому погибают и сам исполнитель, и человек, которому курьер передаёт свёрток.
Как распознать вербовку
В УФСБ назвали признаки, которые должны насторожить близких: человек становится замкнутым, нервным и раздражительным, часто общается по телефону и скрывает от окружающих своего собеседника.
Как защитить себя и близких
В пресс-службе напомнили главное правило: сотрудники ФСБ, МВД, СК, прокуратуры и других государственных органов никогда не звонят гражданам в мессенджерах и не присылают фотографии своих служебных удостоверений.
Отдельно ведомство советует родителям контролировать досуг детей: украинские спецслужбы активно вербуют подростков через онлайн-игры и чат-боты.
Об уголовной ответственности
Поджоги, взрывы и передача данных противнику попадают под тяжкие статьи УК РФ: «Диверсия» (ст. 281), «Теракт» (ст. 205), «Госизмена» (ст. 275). За эти преступления суды назначают наказание в виде лишения свободы на сроки от 10–15 лет до пожизненного заключения.
Куда звонить
Телефон доверия УФСБ России по Псковской области: 8-8112-66-22-66.