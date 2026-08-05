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В Печорском округе приставы со спецназом взыскали с компании 150 тысяч долга

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Судебные приставы Печорского округа взыскали с управляющей компании более 150 тысяч рублей долга по зарплате для бывшего сотрудника после его увольнения в октябре 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

В октябре 2024 года работодатель не рассчитался с сотрудником при увольнении и оставил его без денежных средств. Прокурор Печорского округа защитил права гражданина в суде. Стороны заключили мировое соглашение: организация признала долг по зарплате и компенсацию на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Судебные приставы Печорского и Палкинского округов возбудили исполнительное производство. Приставы уведомили директора компании и разъяснили ему последствия неисполнения решения суда.

Чтобы понудить должника к оплате, судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия компании в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Приставы и сотрудники Отделения специального назначения провели с руководством организации разъяснительную работу о правовых последствиях уклонения от выплат.

В результате организация погасила задолженность в полном объеме. Приставы завершили исполнительное производство фактическим исполнением, а работодатель выплатил мужчине положенные деньги.

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