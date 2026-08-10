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МЧС призывает псковичей не подключать несколько удлинителей в одну розетку

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Пожары, возникающие в результате короткого замыкания, составляют значительную часть от общего количества. Только за первую декаду августа зафиксировано восемь подобных случаев. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области напомнили о причинах возникновения короткого замыкания и мерах предосторожности при эксплуатации электрических сетей.

Изображение сгенерировано нейросетью

Причинами короткого замыкания могут стать:

  • нарушение изоляционной оболочки проводов;
  • резкий рост напряжения;
  • перегрев вследствие перегрузки;
  • износ электропроводки;
  • оседание пыли, грязи, воды;
  • природные стихийные бедствия;
  • человеческий фактор.

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает о мерах предосторожности при эксплуатации электрических сетей. Необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями, все они должны быть в рабочем состоянии.
Также надо периодически делать ревизию электропроводки: осмотреть все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Уходя из дома, необходимо выключать электроприборы из розеток.

Ни в коем случае нельзя подключать различные разветвители или удлинители в одну розетку, эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, оставлять включенные обогреватели на ночь, пользоваться самодельными электронагревательными приборами, использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, а также оставлять детей одних в помещении с включенными электроприборами.

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