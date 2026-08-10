МЧС призывает псковичей не подключать несколько удлинителей в одну розетку

Пожары, возникающие в результате короткого замыкания, составляют значительную часть от общего количества. Только за первую декаду августа зафиксировано восемь подобных случаев. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области напомнили о причинах возникновения короткого замыкания и мерах предосторожности при эксплуатации электрических сетей.

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Причинами короткого замыкания могут стать:

нарушение изоляционной оболочки проводов;

резкий рост напряжения;

перегрев вследствие перегрузки;

износ электропроводки;

оседание пыли, грязи, воды;

природные стихийные бедствия;

человеческий фактор.

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает о мерах предосторожности при эксплуатации электрических сетей. Необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями, все они должны быть в рабочем состоянии.

Также надо периодически делать ревизию электропроводки: осмотреть все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Уходя из дома, необходимо выключать электроприборы из розеток.

Ни в коем случае нельзя подключать различные разветвители или удлинители в одну розетку, эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, оставлять включенные обогреватели на ночь, пользоваться самодельными электронагревательными приборами, использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, а также оставлять детей одних в помещении с включенными электроприборами.