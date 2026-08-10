Представительница Псковской области принимает участие в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

XVII Всероссийский молодёжный форум «Машук» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит с 8 по 22 августа в Пятигорске, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Событие объединило более 2200 молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания из всех регионов России и зарубежных стран. Тема форума в этом году – «Педагог – защитник будущего Отечества».

Псковскую область на смене «Взросление» представляет София Дударева, участница направления «Воспитатели». Смена посвящена поиску ответов на ключевой вопрос: «Как мы учим и воспитываем?». В рамках направления «Воспитатели» форум объединил воспитателей, старших воспитателей, методистов дошкольных образовательных организаций, а также студентов педагогических специальностей, планирующих работать в этой сфере.

«Я очень впечатлена тем, что люди относятся ко мне как к равной, несмотря на мои ограничения по здоровью. Более того, они восхищаются мной за то, что я успеваю совмещать материнство, активную жизнь и учёбу», — поделилась София.

София уже защитила свой социальный проект для получения гранта в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты, а также планирует принять участие в конкурсе «Новые лица Машука».

На форуме «Машук» участники живут в палаточном городке в лесу, участвуют в насыщенной образовательной программе, встречаются с ведущими экспертами страны в сфере образования, а по вечерам собираются у костра в кругу единомышленников. Ключевые темы форума 2026 года — современное развитие педагогики, семейные ценности и межнациональные отношения.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Ставропольского края.