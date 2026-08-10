18 учебных заведений планируется обновить в следующем году - Михаил Ведерников

В следующем году планируется обновить 18 учебных заведений в Псковской области. Об этом в Мах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«До начала учебного года остаётся меньше месяца – для системы образования это время самых активных работ. На рабочей встрече Министр образования Александр Сорокин доложил о ходе капремонта школ, детсадов и учреждений СПО», - сообщил губернатор.

В рамках президентских нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья» ведётся ремонт 10 учреждений: 6 школ, 3 детских сада и 1 учреждение СПО. На эти цели в общей сложности выделено почти 430 млн рублей.

В детсаду № 5 в Великих Луках ремонт завершён, объект принят – скоро детки вернутся в группы. Кадетская школа и школа № 7 им. Антона Злобина в Великих Луках готовы более чем на 95 %: здесь выполняют финишные работы, устраняют недочёты и уже устанавливают мебель.

В Островской школе № 1 идёт приёмка после капремонта, в Харлапковской школе Палкинского района её проведут на следующей неделе.

До конца лета будут завершены работы в детсаду № 43 Пскова и Псковской инженерно‑лингвистической гимназии.

На трёх объектах – в детсаду № 21 в Великих Луках, мастерских Псковского политехнического колледжа и Локнянской школе – ремонт продлится до конца года.

«Объём работ большой, но всё идёт по графику. Капремонт не только меняет облик садиков и школ, но и позволяет создать новые полезные зоны и локации. Например, в Харлапковской школе появится актовый зал – раньше его не было, в Островской – конференц‑зал, где‑то создают школьные музеи и расширяют гардеробы. В следующем году планируем обновить ещё 18 учреждений. Пусть новый учебный год для наших ребят начнётся в уютных и современных пространствах!» - добавил губернатор.