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В России создали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита

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В Сеченовском университете создали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита, сообщили в вузе.

«Ученые и клиницисты Сеченовского университета разработали интраназальный спрей, который может стать настоящим спасением для людей, страдающих от хронической заложенности носа из-за злоупотребления сосудосуживающими средствами», — рассказали в пресс-службе.

Ключевое отличие новинки — мукоадгезивный компонент. Он помогает действующему веществу не просто орошать слизистую оболочку, а прочно удерживаться на ней. Это дает длительный терапевтический эффект.

Над препаратом работала междисциплинарная команда специалистов кафедр фармакологии, фармацевтической технологии и болезней уха, горла и носа. По их словам, аналогов у этого решения на российском и зарубежном рынках пока нет.

Разработчики уже подали в Роспатент заявку на регистрацию оригинальной фармацевтической субстанции, пишет РИА Новости. Технологию можно использовать как для изготовления лекарств по индивидуальным рецептам в аптеках, так и для промышленного выпуска.

Сейчас идут доклинические исследования — испытания на крысах и кроликах подтвердили безопасность и эффективность спрея. После завершения всех стадий оториноларингологи и аллергологи-иммунологи смогут назначать препарат при трудноизлечимых формах ринита и других хронических воспалительных заболеваниях полости носа и околоносовых пазух.

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