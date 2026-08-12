Луна закрыла Солнце более чем на 80%: жители Псковской области наблюдали частичное солнечное затмение

Вечером в среду, 12 августа, жители Псковской области и ряда других регионов Северо-Запада России наблюдали частичное солнечное затмение: в наибольшей фазе Луна закрыла солнечный диск более чем на 80%, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По данным NASA и Международного астрономического союза (IAU), максимальная фаза наступила в 20:46. В этот момент Луна полностью закрыла солнечный диск для наблюдателей, находящихся в полосе полной фазы. В Пскове явление увидели примерно в 20:54. Общая продолжительность затмения на Земле составила несколько часов: тень Луны перемещалась по поверхности планеты с запада на восток. Длительность полной фазы в конкретной точке наблюдения оказалась значительно меньше — от нескольких секунд до примерно двух минут и 18 секунд в зависимости от местоположения.

Явление увидели жители северных и северо-западных районов России — от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда. На территории европейской части России наблюдатели видели затмение частично, и наибольшая фаза пришлась именно на Псковскую область и ряд других регионов Северо-Запада.

Затмение 12–13 августа примечательно тем, что начинается сразу и 12, и 13 августа — в зависимости от того, с какой стороны от линии дат находится наблюдатель. Астрономы называют полное солнечное затмение 12–13 августа одним из самых впечатляющих астрономических событий десятилетия.

Накануне события астрономы напомнили о правилах безопасности. Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев подчеркнул: наблюдение без фильтра крайне опасно для глаз — наблюдатель может повредить глаза или матрицу фотоаппарата. Он посоветовал наблюдать затмение невооружённым глазом через сильно затемнённое стекло: закопчённое стекло, сварочную маску, старые дискеты или компакт-диски. Для наблюдения с помощью подзорной трубы, бинокля и тому подобного специалисты рекомендуют только специальные фильтры, которые продают в астрономических магазинах.

Старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников также предупредил о необходимости специальных очков или фильтров: они ослабляют свет Солнца примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопчённое стекло и рентгеновская плёнка для наблюдений не подходят и могут повредить зрение. Старые дискеты и компакт-диски подходят только для кратковременных наблюдений невооружённым глазом, без какой-либо оптики.

Затмение 12–13 августа стало очередным в серии затмений, которые разделяет сарос — период, приблизительно равный 18 годам и 10,3 суток (или 11,3 суток в зависимости от числа високосных лет). Оно последовало за затмением 1 августа 2008 года, когда полоса полной фазы прошла через территорию нашей страны. Следующее затмение этой серии произойдёт 23 августа 2044 года, но из-за смещения полосы полной фазы к западу наблюдатели увидят его уже на территории северо-восточной Канады.

Следующее полное затмение жители нашей страны увидят в марте 2033 года на востоке Чукотского полуострова. Ещё одно полное затмение они увидят в апреле 2043 года на небольшом пространстве между Камчаткой и Чукоткой. Через цикл сароса после него, 20 апреля 2061 года, произойдёт полное солнечное затмение, которое жители Европейской территории России хорошо увидят.