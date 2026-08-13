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Наталья Федорова: Каждое обращение берется в работу и ставится на контроль

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Ветеран специальной военной операции, получивший тяжелое ранение, попросил оказать помощь с трудоустройством на встрече с главой Псковского муниципального округа Натальей Федоровой, сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом, координатором фонда «Защитники Отечества» в округе и депутатом Собрания, ветераном СВО Андреем Ключко. Об этом сообщила глава округа в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

«Межведомственное взаимодействие – наиболее эффективный способ помощи в решении самых сложных и социальных вопросов. Практику совместных приемов семей участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий продолжают. На сей раз обратились девять жителей муниципалитета. Все они подопечные координаторов фонда "Защитники Отечества". Но в их вопросах нужна помощь человека, который обладает не только статусом сенатора, но и хорошо знаком с работой министерства обороны и командования частей и соединений, находящихся на линии боевого соприкосновения – подчас именно от их оперативной реакции на обращения "из тыла" зависит положительный результат решения вопроса для обратившегося человека», — прокомментировала Наталья Федорова.
 

Как отметила глава Псковского округа, в ходе общения заявители озвучили все волнующие вопросы, и им старались оказать необходимую помощь и поддержку сразу на месте. К примеру, один из заявителей – ветеран СВО, получивший тяжелое ранение, просил оказать помощь с трудоустройством и содействие с оборудованием места стоянки возле дома соответствующими дорожными знаками. «Каждое обращение берется в работу и ставится на контроль до момента решения», — резюмировала Наталья Федорова.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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