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Изучение мозга тибетских монахов может помочь в лечении расстройств психики

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Ученые из Высшей школы экономики, МГУ, а также их коллеги из Индии и Германии шесть лет исследовали активность мозга буддистских монахов Тибета с помощью электроэнцефалографии. Наблюдения велись во время медитации. В итоге исследователи выделили шесть последовательных типов состояний, в которые входили монахи по ходу сеансов. Каждый из них характеризуется определенными мозговыми ритмами, которые можно зафиксировать на ЭЭГ. При этом, чем дольше практикующий занимается медитацией, тем длительнее и разнообразнее были эти состояния.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам специалистов, эти данные могут пригодиться как для фундаментальной науки, так и для прикладных задач — например, для создания тренажера с биологической обратной связью. Такой прибор поможет входить в медитативное состояние любому человеку, даже без подготовки. Кроме того, результаты исследования будут полезны для лечения психических расстройств.

«Медитация полезна тем, кто умеет ее применять. Современная жизнь связана с нервным напряжением, и этот метод может помочь бороться с эмоциональными расстройствами. Так как в своем исследовании ученые выяснили мозговые корреляты медитационных состояний, то можно представить систему с обратной связью по мозговой активности, которая поможет научиться этой технике обычному человеку, и так контролировать свое состояние», — отметил профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации «Сколтеха» Михаил Лебедев.

В исследовании приняли участие монахи, которые регулярно практиковали медитацию в течение многих лет или даже десятилетий. Большинство из них также проводили от нескольких месяцев до нескольких лет в уединенных ретритах. Ученые собрали ЭЭГ- данные в ходе пяти экспедиций в течение шести лет с 2020 по 2025 годы в пяти монастырях Южной Индии и Непала, а также в горах Гималаев, пишут «Известия».

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