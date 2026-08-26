Псковичи получат доступ к самой большой в РФ базе партнеров проекта ЕКП и смогут обменивать баллы на подарки

Владельцы ЕКП «Псковская» получат выгоду от сотрудничества с более 750 организациями, которые предоставляют скидки и бонусы, а также смогут зарабатывать внутренние баллы за участие в опросах и ежедневной ходьбе для обмена их на бесплатные подарки от регионов и партнеров проекта. Об этом сообщила директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного сопровождения» Валентина Козырева в объединенном пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Валентина Козырева отметила, что главным мотиватором для жителей при оформлении карты должна стать очевидная финансовая выгода. Она пояснила на примере Санкт-Петербурга, что карта позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте по специальному тарифу, а также получать скидки при покупке товаров и услуг, что отличает её от других систем лояльности. Кроме того, экосистема цифровых сервисов ЕКП предоставляет гражданам полную информацию о доступных мерах поддержки.

«В Петербурге очень много как федеральных мер поддержки, так и региональных. К сожалению, не все жители знают, что им положено и как это получить. Мы же эту информацию предоставляем в открытом порядке: любой желающий может зайти на портал или в мобильное приложение ЕКП и посмотреть всё, что ему доступно», – разъяснила гостья студии.

Директор СПб ГКУ «ЦИС» указала, что Псковская область подключится к самой масштабной в стране партнерской сети среди проектов Карт жителя. По её словам, база включает более 750 организаций, и петербургские коллеги любезно делятся этой линейкой партнеров с Псковом.

«Это самая большая линейка партнёров по всей Российской Федерации в рамках проекта Карт жителя. Единая карта петербуржца и ЕКП «Псковская» — это в первую очередь выгода для жителей. Возможность совершить покупку, остаться довольным и при этом получить приятный бонус — вот что делает карту востребованным инструментом», – подчеркнула Валентина Козырева.

Гостья студии также рассказала о работе городской мотивационной платформы, которая позволяет пользователям зарабатывать внутреннюю валюту — «ЕКП-бонусы». Жители могут получать баллы за участие в опросах через сервис «Городской диалог» или за физическую активность (10 тысяч шагов в день). Дети же накапливают баллы в проекте «ЕКПшка» за чтение книг и выполнение развивающих заданий. Накопленные баллы пользователи тратят в «Магазине поощрений» на билеты в музеи, театры, спортивные матчи, сертификаты в образовательные центры и многое другое.

Она добавила, что если на старте проекта в 2019 году команде приходилось активно привлекать бизнес, то сейчас компании сами стремятся войти в пул партнеров проекта. Предприниматели получают бесплатное информирование, возможность участвовать в городских акциях и взаимодействовать с правительством, а малый бизнес обретает собственную систему лояльности за счет проекта.