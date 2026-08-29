Ремонт тротуара начался у дома на Запрудной в Великих Луках

Работы по благоустройству пешеходного участка начались у дома №14, корпус 1, на улице Запрудной в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

По словам депутата, с просьбой привести в порядок тротуар и заасфальтировать пешеходный участок к нему обратились жители дома.

«Вопрос проработали вместе с городскими службами. Сейчас на месте уже идут необходимые работы», — сообщил Александр Козловский.

Он отметил, что подобные обращения поступают не только из Великих Лук, но и из других муниципалитетов Псковской области. Их учитывают в рамках Народной программы «Единой России» и по возможности решают совместно с местными властями.

Напомним, ранее в Великих Луках устранили проблему со скачками напряжения в доме №36/31 по проспекту Ленина.