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Ремонт тротуара начался у дома на Запрудной в Великих Луках

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Работы по благоустройству пешеходного участка начались у дома №14, корпус 1, на улице Запрудной в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

По словам депутата, с просьбой привести в порядок тротуар и заасфальтировать пешеходный участок к нему обратились жители дома.

«Вопрос проработали вместе с городскими службами. Сейчас на месте уже идут необходимые работы», — сообщил Александр Козловский.

 

Он отметил, что подобные обращения поступают не только из Великих Лук, но и из других муниципалитетов Псковской области. Их учитывают в рамках Народной программы «Единой России» и по возможности решают совместно с местными властями.

Напомним, ранее в Великих Луках устранили проблему со скачками напряжения в доме №36/31 по проспекту Ленина.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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