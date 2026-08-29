Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 30 августа. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди, днем местами возможна гроза, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный, 6–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем от +18 до +23 градусов.

В Пскове также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление — низкое.