В Псковской области наиболее востребованы менеджеры по работе с клиентами — аналитики

В среднем бизнесе за первое полугодие 2026 года наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами — 50 вакансий, или 9% от общего числа предложений в сегменте в Псковской области. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, проанализировав структуру спроса на персонал в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2026 года.

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Всего в первом полугодии 2026 года в сегменте МСБ было открыто почти 4,4 тысячи вакансий по Псковской области. Самой массовой специализацией во всех трех сегментах остаются разнорабочие — от 0,05 тысячи вакансий в среднем бизнесе до 0,1 тысячи в микробизнесе.

В среднем бизнесе за первое полугодие 2026 года наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами — 9% от общего числа предложений в сегменте. На втором месте — электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики — 30 вакансий (5%). Далее следуют водители и экспедиторы — 25 вакансий (4%), врачи и слесари и сантехники — по 20 вакансий (4%).

В малом бизнесе лидируют врачи — 110 вакансий, или 7% от общего числа предложений в сегменте. На втором месте — водители и экспедиторы: 100 вакансий (6%). Далее следуют разнорабочие — 90 вакансий (6%), менеджеры по продажам и работе с клиентами — 70 вакансий (4%), а также бухгалтеры — 60 вакансий (4%).

В микробизнесе наибольший спрос приходится на курьеров и почтальонов — 250 вакансий, или 15% от общего числа предложений в сегменте. На втором месте — разнорабочие: 110 вакансий (7%). Далее следуют менеджеры по продажам и работе с клиентами — 100 вакансий (6%), повара, пекари и кондитеры — 90 вакансий (6%), а также администраторы — 70 вакансий (4%).

За первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем бизнесе наибольший рост спроса зафиксирован на товароведов (в четыре раза), менеджеров по закупкам (в 3,5 раза), а также главных врачей и заведующих отделением, прорабов и мастеров СМР и специалистов по тендерам (в два раза). В малом бизнесе лидерами по росту спроса стали зоотехники и начальники склада (в четыре раза), главные инженеры проекта (в два раза), а также диспетчеры и медицинские представители (в 1,5 раза). В микробизнесе наиболее заметно вырос спрос на маляров, штукатуров и отделочников (в восемь раз).