В России вырос голосовой трафик в мобильных сетях

О резком росте, практически на треть, голосового трафика в российских мобильных сетях рассказали участники рынка и эксперты. Одновременно заметно увеличился объем трафика фиксированного интернета, тогда как мобильный интернет-трафик впервые начал снижаться.

По оценке эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мобильный интернет-трафик сократился примерно на 10–12%, а объем передачи данных в фиксированных сетях вырос на 18–20%. При этом голосовой трафик в мобильных сетях увеличился на 25–30% год к году.

Партнер ComNews Research Леонид Коник оценивает увеличение объема мобильных голосовых звонков в 30% и более. При этом, по его данным, мобильный интернет-трафик снизился на 12–15%, а в сетях фиксированного широкополосного доступа вырос как минимум на 20%. По его словам, в сотовые сети возвращается голосовой трафик, который ранее фактически монополизировали иностранные мессенджеры.

Главная причина роста голосового трафика — регулярные ограничения мобильного интернета, отметил Олег Яблоков. По его словам, I квартал 2026-го прошел в условиях нового режима работы сетей.

«Часть потребления перешла в домашний и офисный Wi-Fi. Поэтому речь идет скорее о перераспределении трафика, чем о падении интереса к интернету», — сказал Олег Яблоков.

Рост трафика фиксированного интернета также связан с миграцией пользователей из мобильных сетей, отметил генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. По его словам, проводная связь стабильнее, что особенно заметно на фоне ограничений мобильного интернета. На фиксированный доступ переходят не только частные пользователи, но и малый и средний бизнес — предприятия подключают его для работы касс и информационных систем, а также раздачи Wi-Fi посетителям.

Вторым фактором Алхас Мирзабеков назвал растущий спрос на «тяжелый» медиаконтент и развитие ИИ. Третий фактор — рост спроса на «интернет вещей» и устройства индивидуальной и общественной цифровой среды. Крупные девелоперы уже оснащают новые ЖК системами умного дома: IP-домофонией, видеонаблюдением, автоматическим сбором показаний счетчиков, управлением климатом и безопасностью, пишут «Известия».