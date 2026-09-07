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В МВД рассказали о проекте «Код из смс» для оперативного предупреждения о мошенниках

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Специальный проект «Код из смс», созданный «РИА Новости», МВД и МИД России, станет каналом оперативного предупреждения граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«"Код из смс" – название специального проекта. Цель начинания – запустить еще один канал оперативного предупреждения наших сограждан о старых и новых схемах, которые используют телефонные мошенники, в основном действующие из-за рубежа», — сказала Ирина Волк.

Официальный представитель министерства отметила, что злоумышленники давно работают в плотной связке с западными и прежде всего украинскими спецслужбами. После первого этапа, на котором потерпевшие отдают аферистам деньги, в большинстве случаев следует второй. Обманутых под разными предлогами заставляют совершать теракты или диверсии в интересах Украины, либо вести разведывательную и другую противоправную деятельность, пишут «РИА Новости».

«МВД России уже наработало значительный опыт информирования россиян о противодействии мошенникам. Новый проект поможет нам работать в этом направлении еще более действенно», — добавила Ирина Волк.

 

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