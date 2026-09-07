 
Общество

В Псковской области стартовал прием документов на единовременную выплату для выпускников школ 

0

Прием документов на единовременную денежную выплату для выпускников школ стартовал в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Право на выплату имеют выпускники, которые одновременно получили медаль I или II степени «За особые успехи в учении» в 2025–2029 годах, поступили и обучаются в вузе на территории Российской Федерации, заключили договор о целевом обучении с работодателем из Псковской области. Выплата предоставляется однократно: 50 000 рублей – за медаль I степени и 25 000 рублей – за медаль II степени. Заявление и документы необходимо подать до 1 октября текущего года в министерство образования Псковской области. Пакет документов:

  • заявление (в произвольной форме с указанием банковских реквизитов);
  • справка из вуза о поступлении и обучении;
  • копия договора о целевом обучении;
  • копия аттестата с отличием;
  • согласие на обработку персональных данных (форма прилагается);
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
  • копия паспорта.

По дополнительным вопросам можно обращаться в министерство образования региона: 8 (8112) 29-99-55 (доб. 135), e-mail: va.andreyeva@edu.pskov.ru. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026