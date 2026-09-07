В Псковской области стартовал прием документов на единовременную выплату для выпускников школ 

Прием документов на единовременную денежную выплату для выпускников школ стартовал в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.
Право на выплату имеют выпускники, которые одновременно получили медаль I или II степени «За особые успехи в учении» в 2025–2029 годах, поступили и обучаются в вузе на территории Российской Федерации, заключили договор о целевом обучении с работодателем из Псковской области. Выплата предоставляется однократно: 50 000 рублей – за медаль I степени и 25 000 рублей – за медаль II степени. Заявление и документы необходимо подать до 1 октября текущего года в министерство образования Псковской области. Пакет документов:
- заявление (в произвольной форме с указанием банковских реквизитов);
- справка из вуза о поступлении и обучении;
- копия договора о целевом обучении;
- копия аттестата с отличием;
- согласие на обработку персональных данных (форма прилагается);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- копия паспорта.
По дополнительным вопросам можно обращаться в министерство образования региона: 8 (8112) 29-99-55 (доб. 135), e-mail: va.andreyeva@edu.pskov.ru.