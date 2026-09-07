Только 8% псковичей видят положительное влияние любовных неудач на карьеру — опрос

8% псковичей уверены, что безответная любовь скорее способствует профессиональному развитию. О том, что неразделенные чувства мешают карьере, говорят 39% опрошенных. Доля тех, кто не видит никакой связи между личными драмами и карьерой, составляет 33%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

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Положительное влияние счастливых отношений на работу отмечает 51% респондентов. При этом доля тех, кто считает, что счастье в личной жизни скорее мешает карьере, составляет 10%. А число отрицающих влияние любых романтических успехов на работу составляет 31%.

Мужчины чаще убеждены, что несчастная любовь тормозит карьеру (45% против 33% среди горожанок), женщины — что двигает (13 и 7%). А вот в оценке счастливой любви представители сильного пола настроены оптимистичнее — 55% мужчин заявляют, что взаимные чувства способствуют профессиональному развитию (против 47% среди женщин).

Горожане до 35 лет чаще тех, кто старше, считают, что безответная любовь мешает рабочим процессам. Что же касается влияния счастливых отношений, то тут молодежь чаще отмечает как пользу, так и вред.