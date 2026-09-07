Т2 начала принимать абонентскую плату цифровым рублем

T2, российский оператор мобильной связи, в соответствии с новым законодательством интегрирует третью форму национальной валюты – цифровой рубль. Возможность вносить абонентскую плату новым способом у клиентов Т2 появилась с 1 сентября. Ранее оператор участвовал в тестировании цифрового рубля в партнерстве с российским банком – сейчас это помогло своевременно запустить решение на всех абонентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.
Т2 подготовила IT-инфраструктуру для поэтапного внедрения цифрового рубля в оплату сервисов оператора. Первым шагом оператор запустил возможность вносить абонентскую плату новой формой валюты, далее Т2 масштабирует решение и на другие финансовые сервисы компании.
Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В 2024-2025 годах Т2 участвовал в пилотировании цифрового рубля в сотрудничестве с Газпромбанком. Тогда к проекту подключились более девяти тысяч физических лиц, которые тестировали пополнение баланса номера мобильного телефона новым способом.
Оплата тарифа цифровым рублем будет проводиться без процентов и комиссий, а транзакции проходят мгновенно и безопасно. Протестировать возможность можно на сайте Т2.
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