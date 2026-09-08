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Рассказать о любимых книгах предложили псковским семьям и педагогам

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Принять участие во всероссийском просветительском проекте «Читаем и говорим по-русски» приглашает школьников, студентов, педагогов и родителей Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили образовательном учреждении.

Изображение: ПОИПКРО

В ПОИПКРО отметили, что цель проекта - содействие формированию мировоззренческих установок молодого поколения россиян, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях, посредством знакомства с произведениями отечественной и мировой классической и современной литературы.

Для участия в проекте нужно записать короткий видеоролик на 1-3 минуты с рассказом о любимых или только что прочитанных книгах, литературных произведениях, оставивших яркие впечатления, повлиявших на мировоззрение и убеждения читателей, и разместить его на личной странице социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #читаемиговоримпорусски.

«Участники проекта также могут записать собственное чтение любимых стихов или фрагментов литературных произведений, не забыв указать автора. Приветствуются видеоролики, записанные на фоне домашней библиотеки или с книгой в руках. Начать видеоролик рекомендуется словами "Читаем и говорим по-русски" и далее - кратко представить себя, а завершить видеоролик словами "А что читаете вы?"» - порекомендовали в учебном заведении.
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