Рассказать о любимых книгах предложили псковским семьям и педагогам

Принять участие во всероссийском просветительском проекте «Читаем и говорим по-русски» приглашает школьников, студентов, педагогов и родителей Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили образовательном учреждении.

Изображение: ПОИПКРО

В ПОИПКРО отметили, что цель проекта - содействие формированию мировоззренческих установок молодого поколения россиян, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях, посредством знакомства с произведениями отечественной и мировой классической и современной литературы.

Для участия в проекте нужно записать короткий видеоролик на 1-3 минуты с рассказом о любимых или только что прочитанных книгах, литературных произведениях, оставивших яркие впечатления, повлиявших на мировоззрение и убеждения читателей, и разместить его на личной странице социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #читаемиговоримпорусски.